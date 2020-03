Un nouveau Commandant régional de la GN à Ouargla

Le Commandant de la Gendarmerie nationale , le Général Abderrahmane Arar a présidé Lundi,à Ouargla,la cérémonie d’installation du Colonel Abdelhafid Abid en tant que Commandant du 4e Commandement régional de ce corps, en remplacement du Général Remli Abdelkrim, a indiqué un communiqué de la GN.Le nouveau Commandant régional jouit d’une grande expérience professionnelle ayant démontré ses capacités en tant que meneur d’hommes .

A l’occasion, le Commandant de la GN a instruit les chefs des unités, à redoubler les efforts et consolider la relation avec le citoyen « qui est un partenaire principal dans la protection des biens publics et privés et la préservation de la sécurité du pays .

NB/ Rédaction Web