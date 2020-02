Portes ouvertes sur les sports militaires Ã  Ouargla : Rapprochement avec le grand public et la presse

La journée «Portes ouvertes» et visite d’information sur les sports militaires, organisée jeudi dernier au complexe sportif de la 4e région militaire (RM) à Ouargla, a drainé un large public, notamment des élèves, venus s’informer sur les différentes activités de cette institution.

La manifestation d’information, à laquelle ont été conviés les représentants des différents médias, a été une opportunité pour faire connaître les moyens et le développement atteints dans le domaine des sports militaires.

Elle a suscité un engouement des visiteurs qui ont visité les stands réservés aux différentes disciplines sportives, les équipements modernes et les infrastructures dont dispose le complexe sportif de la 4e RM, ainsi que les étapes ayant marqué le développement des sports militaires et les exploits réalisés par les athlètes de l’Armée nationale populaire (ANP) dans les différentes compétitions régionale, nationale, continentale et internationale. Les visiteurs ont suivi des exhibitions de haut niveau en arts martiaux et sports de combat, dont la boxe, le karaté-do, le taekwondo et le kouksoul.

Dans une allocation d’ouverture, prononcée au nom du Commandant de la 4e RM, le chef d’état-major de la même région militaire, le général Ammar Zaïmi a souligné l’importance de cette journée qui s’inscrit dans le cadre du plan de communication de l’ANP de l’année 2019-2020, visant notamment le rapprochement du citoyen de l'institution militaire et le renforcement de la relation Armée-Nation.

L’initiative a également pour objectif d’informer, à travers les médias, l’opinion publique sur le degré de professionnalisme atteint par l’institution militaire, a-t-il poursuivi.