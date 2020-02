Portes ouvertes sur la base aÃ©rienne de Biskra : Engouement du public

Un engouement visible du public a été observé jeudi dernier pour la manifestation «portes ouvertes» sur les forces aériennes à la base «Ahmed Abideli» de Biskra relevant de la 4e région militaire.

Le commandant de l’air à la 4e RM, le général Brahim Brahimi a indiqué au cours de la cérémonie d’ouverture au nom du commandant des forces aériennes que l’objectif de la manifestation est de renforcer les liens entre la société et son armée et de présenter au public les réalisations faites et le degré de professionnalisme des forces aériennes. Les visiteurs de la base, en majorité des jeunes, ont reçu des informations sur l’évolution de l’armée de l’air algérienne, les modèles d’avions et d’hélicoptères dont elle dispose et le matériel utilisé pour l’accomplissement de ses tâches multiples. Des documentaires ont été projetés pour présenter au public le travail des unités aériennes, les interventions militaires spéciales et humanitaires et des exhibitions d’escadres d’avions de combat.

Ces portes ouvertes qui s’inscrivent dans le cadre du programme de communication du ministère de la Défense nationale se poursuivent jusqu’au 29 février.