L'ancien diplomate Idriss El Djazairi n'est plus (Famille)

L'ancien diplomate algérien et un des arrières petits-fils de l'Emir Abdelkader, Idris El Djazairi, est décédé jeudi soir à l'âge de 88 ans, a annoncé sa famille vendredi.Expert émérite en relations internationales, le défunt a été notamment ambassadeur de l'Algérie à Washington dans les années 1990. Tout récemment, on avait fait appel à ses bons offices dans le conflit au Venezuela et dans la levée de l'embargo sur le Soudan.Il était aussi, des années durant, président d'honneur et membre fondateur de la Fondation Emir Abdelkader.(APS)