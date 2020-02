Perturbation de l'alimentation en Ã©lectricitÃ© entre le 25 et le 29 fÃ©vrier dans l'ouest d'Alger

Une perturbation de l'alimentation en électricité concernera plusieurs quartiers des communes de Cheraga et de Ouled Fayet (Alger Ouest) entre le 25 et le 29 février, a indiqué dimanche la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (SADEG) dans un communiqué.Ainsi, la direction de distribution de Bologhine, relevant de la Concession de Distribution d'Alger, informe que dans le cadre de travaux d'entretien de postes électriques, la perturbation de l'alimentation en électricité entre le 25 et le 27 février concernera une partie de la Cité 1.018 logements LSP Semrouni (Ouled Fayet) entre 9h et 16h.

Le 29 février prochain, la perturbation concernera trois quartiers de la commune de Cheraga: le domaine Morsli, le domaine Djeraoune les Dunes et Smia 1 Route des Dunes.Pour plus d'information, la direction de Distribution de Bologhine, met au service de sa clientèle le numéro 3303 et s'excuse pour les désagrément que pourraient occasionner ces coupures d'électricité. (APS)