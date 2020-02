Cinq narcotrafiquants et saisie plus de 100 kg de kif traitÃ©

Trois narcotrafiquants ont été interpellés en possession de 104 kg de kif traité aux frontières Ouest, a indiqué le MDN dans un communiqué.

En effet, un détachement combiné de l'ANP a arrêté, le 22 février, en coordination avec les services des Douanes Algériennes à Tlemcen, trois narcotrafiquants à bord trois véhicules touristiques. En outre, un autre détachement a intercepté, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie Nationale à Aïn Defla. Deux narcotrafiquants en possession de 3,59 kilogrammes de la même substance, dissimulés à bord d'un véhicule touristique. Ces opérations « s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à déjouer les tentatives de narcotrafic dans notre pays ». Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont arrêté, à Tamanrasset et In-Guezzam, huit individus et saisi six groupes électrogènes, six marteaux piqueurs et six détecteurs de métaux, alors que 57 migrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset et Tlemcen.

NB/ Rédaction Web