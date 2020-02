M. Rezig reÃ§oit des professionnels des diffÃ©rentes filiÃ¨res de production

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a tenu, jeudi à Alger, plusieurs rencontres avec des représentants de différentes filières de production dans les secteurs industriel et agricole et le président de la Chambre algérienne de commerce et d'Industrie (CACI) en France, indique un communiqué du ministère. Dans le cadre de ses activités, M. Rezig a reçu, en compagnie du ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aissa Bekkai, des éleveurs et des exportateurs issus de la wilaya d'El-Oued avant d'accorder une audience aux représentants de l'association des producteurs d'électroménagers, a précisé la même source.

Il a également reçu des représentants de la filière céramique et le président de la CACI en France, outre des membres du Conseil de la nation des wilayas du Sud, a conclu le communiqué. (APS)