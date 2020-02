Le MusÃ©e central de l'ArmÃ©e cÃ©lÃ¨bre la journÃ©e nationale du chahid

Le Musée central de l'Armée a organisé, mardi, une cérémonie à l'occasion de la Journée nationale du Chahid, célébrée le 18 février de chaque année, en présence d'officiers et de cadres de l'Armée nationale populaire (ANP), de professeurs universitaires et d'élèves de certains établissements éducatifs, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"A l'occasion de la Journée nationale du Chahid, le Musée central de l'Armée a organisé, mardi 18 février 2020, une cérémonie sous le thème « Journée nationale du chahid 18 février ... Par fidélité au message au Chahid", précise le communiqué.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le directeur de la communication, de l'information et de l'orientation au MDN, le Général-major Boualem Madi, en présence d'officiers et de cadres de l'ANP, de professeurs universitaires et d'élèves de certains établissements éducatifs, a ajouté la même source.

La cérémonie a été entamée par la projection d'un film documentaire intitulée "L'Armée de Libération Nationale. Des révolutionnaires dont la munition est l'amour de l'Algérie", suivi

d'un riche programme, dont une représentation théâtrale retraçant l'épopée héroïque du Chahid, une conférence historique, des témoignages de moudjahidine, et une exposition photographiques. (APS)