Batna : Deux Ã©lÃ©ments de soutien aux groupes terroristes apprÃ©hendÃ©s

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été appréhendés, dimanche dernier à Batna, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué, hier dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'ANP a appréhendé, le 16 février 2020 à Batna / 5e RM, deux éléments de soutien aux groupes terroristes», précise la même source. Par ailleurs, et «dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à déjouer les tentatives de narcotrafic dans notre pays, un détachement combiné de l'ANP a saisi, à Béni Ounif, wilaya de Béchar / 3e RM, une grande quantité de kif traité s'élevant à 540 kilogrammes, tandis qu'un autre détachement a intercepté, en coordination avec les services des Douanes algériennes à Tlemcen / 2e RM, un narcotrafiquant et saisi 280 kilogrammes de la même substance, dissimulés à bord d'un véhicule touristique», est-il ajouté. «Dans le même contexte, des Garde-côtes ont saisi, à Chlef / 1re RM, 30 kilogrammes de kif traité, alors qu'un détachement combiné de l'ANP a arrêté, à Constantine / 5e RM, quatre narcotrafiquants en leur possession 700 comprimés psychotropes. Enfin, «des détachements de l'ANP ont intercepté, à Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset / 6e RM, dix-neuf individus et saisi quatre groupes électrogènes et cinq marteaux-piqueurs, alors que des Garde-côtes ont déjoué, à Oran, Mostaganem, Chlef et Annaba, des tentatives d'émigration clandestine de 112 individus à bord d'embarcations de construction artisanale. De même, 36 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset et Tlemcen», conclut le communiqué du MDN.