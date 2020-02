CriminalitÃ© : DÃ©mantÃ¨lement d'une bande criminelle spÃ©cialisÃ©e dans le vol d'accessoires de vÃ©hicules

La Brigade de la Police judiciaire relevant de la Sûreté de la circonscription administrative de Dar El Beida (Alger) a mis fin, récemment, aux activités d'une bande criminelle spécialisée dans le vol d'accessoires de véhicules, a indiqué lundi, la DGSN, dans un communiqué .

Le démantèlement de cette bande criminelle intervient "suite à des investigations approfondies ayant permis l'identification et l'arrestation des suspects dans l'affaire de vol et de destruction de véhicules d'autrui", a précisé le communiqué.

"Il s'est avéré que l'un des mis en cause était propriétaire d'un local de réparation et de vente de pneus, lequel commercialisait les différents accessoires volés", a ajouté la source.

Une fois les procédures légales finalisées, les mis en cause ont été présentés devant les juridictions territorialement compétentes.

APS