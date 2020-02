Situation socioprofessionnelle des journalistes : ConfÃ©rence-dÃ©bat mercredi Ã  Alger

L'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA) organise, mercredi à 10h, à Alger, une conférence-débat sur la situation socioprofessionnelle des journalistes et assimilés, a indiqué l'organisation, hier.

«Les conditions de travail dans lesquelles exercent les journalistes et assimilés leur métier, les contraintes d'ordre social, la fragilisation de la situation socioprofessionnelle et les pressions sont autant de problèmes auxquels fait face quotidiennement le journaliste et devraient être abordés lors de la rencontre», a indiqué l'ONJSA, dans un communiqué.

Selon cette dernière, les participants écouteront de nombreux témoignages relatant la précarité de la situation socioprofessionnelle de journalistes, dont ceux basés à l'intérieur du pays, et débattront des relations de travail organes-journalistes, ainsi que de l'exploitation «abusive» de journalistes par certains patrons de médias. «Ce conclave devrait permettre de sortir avec un projet d’une plateforme qui recensera les préoccupations et revendications de la famille de la presse quant aux conditions de travail dans lesquelles exercent les journalistes et assimilés des différents médias», a ajouté le communiqué.