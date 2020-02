Festival des fonctionnaires de lâ€™administration pÃ©nitentiaire : Plus de 400 participants Ã  Adrar

Plus de 400 participants prennent part à la 8e édition du Festival d’Adrar des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, dont les activités ont débuté vendredi. La manifestation sportive et socioculturelle, qui s’étale sur deux jours, a pour objectif d’offrir un cadre de rencontre entre les fonctionnaires du secteur, de renforcer leurs aptitudes physiques et d’améliorer leur rendement professionnel au sein des établissements pénitentiaires, ont indiqué les organisateurs. Le programme du festival, qui se tient sous l’égide du ministère de la Justice (direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion), comprend diverses activités sportives et des campagnes de volontariat, avec l’association de plusieurs institutions publiques et de la société civile.

Le festival a débuté par le 7e championnat national de boules au stade du parc familial de Meraguène relevant de l’administration pénitentiaire, ainsi que par les phases éliminatoires de courses hippiques.

Ce rendez-vous sportif prévoit aussi un semi-marathon national prévu sur une distance de 5 km au centre ville d’Adrar ainsi qu’une course cycliste, et dont le coup d’envoi sera donné par le directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion.

Le responsable donnera également le coup d’envoi d’une action de reboisement sur une superficie de 50 hectares au niveau d’un site relevant du secteur, et ce en collaboration avec la Conservation des forêts de la wilaya et la participation de différents corps et d’associations locales.

Une opération d’ensemencement de poissons d’eau douce sera également entreprise au niveau des bassins se trouvant sur le même site, comme contribution à l’expérience aquacole pilote initiée par le secteur (administration pénitentiaire), en plus de la valorisation de produits réalisés par la population carcérale dans le cadre de leur réinsertion en milieux social et professionnel.