Lutte contre criminalitÃ© transfrontaliÃ¨re: Arrestation de 71 individus Ã  lâ€™extrÃªme Sud

Des Garde-frontières ont mis en échec, à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf , des tentatives de contrebande d’une grande quantité de carburants s’élevant à 12 903 litres, a indiqué Samedi le MDN dans un communiqué.

En outre, d’autres détachements de l’ANP ont arrêté lors d’opérations distinctes, à Djanet, Tamanrasset et In-Guezzam, 71 individus et saisi 6 véhicules, 41 groupes électrogènes et 26 marteaux piqueurs et 5 détecteurs de métaux .

Dans le même contexte, les éléments d’un détachement de l'ANP et de la Gendarmerie Nationale ont saisi, à Tamanrasset ,Tiaretet Batna trois fusils de chasse, un téléphone satellitaire, deux paires de jumelles et une quantité de munitions, tandis que un autre détachement de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie Nationale ont arrêté sept individus et saisi 558comprimés psychotropes, 552 unités de différentes boissons, à In-Amenas, Biskra et Ouargla.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des éléments des Gardes-côtes et de la Gendarmerie Nationale ont mis en échec, à Mostaganem et Ain Témouchent, des tentatives d’émigration clandestine de 16personnes, alors que 27 migrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Ouargla, El-Oued, Tlemcen et Béchar.

NB/ Rédaction Web