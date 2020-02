Trafic de drogue et stupÃ©fiants: Plus de 2200 individus impliquÃ©s arrÃªtÃ©s dans la Capitale ( Police)

Plus de 4300 auteurs présumés de différents délits, ont été arrêtés par les services de police dans la Capitale, durant le mois de Janvier dernier.

Selon un bilan des activités des services de la Sûreté de Wilaya (SW) d’Alger, 3727 affaires ont été traitées en un mois, ayant abouti à l’arrestation de 4344 présumés auteurs, dont 2221 pour détention et usage de stupéfiants et substances psychotropes, 387 autres pour port d’armes prohibées et 1736 pour divers délits.

La lutte contre le narcotrafic demeure l’une des priorités majeures du Commandement de la Sûreté nationale. Ainsi, les services de la Police Judicaire ont réussi la neutralisation de plusieurs réseaux de trafic de kif traité et comprimés psychotropes. Selon le rapport, 2020 affaires ont été résolues par les enquêteurs de la PJ qui se sont soldées par la saisie de 14 ,343 kg de résine de cannabis, 14002 comprimés psychotropes, 21.58 grCocaïne, ainsi que 6.02 gr d’héroïne, et 30 flacons de solution psychotrope.

NB/ Rédaction Web