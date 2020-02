GhardaÃ¯a : Deux enfants gravement brÃ»lÃ©s dans un incendie

Deux enfants ont été gravement brûlés dans l’incendie du logement paternel survenu mercredi dernier au début de la soirée dans un quartier de la localité de Beriane située à 45 km au nord de Ghardaïa, a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la protection civile. Les deux enfants de la même famille âgés respectivement de 3 et 11 ans, souffrent de brûlures au 2e degré, précise la même source, ajoutant que les victimes, ont été admises à l’hôpital de Beriane pour des soins d’urgence avant leur transfère à l’hôpital de Ghardaïa.

Le père de ces deux victimes affecté par cet incendie a lui aussi été transféré vers les urgences de l’hôpital de Beriane et pris en charge par les services médicaux pour panique et inhalation de fumée. Aussitôt l’incendie déclaré, les éléments de l’unité de la protection civile de Beriane ont été mobilisés pour venir à bout de l’incendie, dont les causes sont jusqu’à présent inconnues et qui a touché une partie du rez-de chaussé de l’habitation souligne la même source. Une forte mobilisation des habitants de Beriane pour prêter l’assistance nécessaire aux victimes affectées par cet incendie a été constatée, indique-t-on.