Le ministre de lâ€™Industrie reÃ§oit lâ€™ambassadeur dâ€™Espagne : La coopÃ©ration industrielle au programme

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali Braham, a évoqué jeudi dernier à Alger la coopération industrielle bilatérale avec l'ambassadeur d’Espagne en Algérie, M. Fernando Moran, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Cette rencontre a permis à M. Ait Ali Braham et son hôte de «passer en revue l’état des relations bilatérales dans le domaine industriel et examiner les voies et moyens susceptibles de renforcer davantage leur coopération», fait savoir la même source. A ce titre, le ministre s’est dit ouvert à toute proposition et forme de partenariat productif notamment dans les investissements de petites et moyennes taille. De son côté, l'ambassadeur espagnol a exprimé le souhait de son pays d’approfondir ses relations bilatérales avec l’Algérie à travers l’intensification de ses investissements dans notre pays, a conclu le communiqué.