ConfÃ©rence sur lâ€™immunisation des jeunes aux idÃ©es dâ€™extrÃ©misme : Ghlamallah Ã  GenÃ¨ve

Le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah, participera aux travaux de la Conférence internationale sur le thème "Initiatives pour immuniser les jeunes contre les idées d'extrémisme et de violence et les mécanismes pour les activer" qui se tiendra les 18 et 19 février en cours à Genève (Suisse), a-t-on appris jeudi , auprès du HCI.

M.Ghlamallah, qui participera à cette Conférence à l'invitation de la Ligue islamique mondiale, "exposera l'expérience algérienne en matière d'immunisation des jeunes aux idées d'extrémisme et de violence ainsi que les programmes adoptés par l'Algérie dans ce cadre et inspirés de l'héritage du peuple algérien et de sa culture fondée sur la cohésion, l'unité et la tolérance à travers l'histoire", précise-t-on de même source.

APS