Trois casemates dÃ©truites Ã  Tipaza et Ain Defla (MDN)

Trois casemates pour terroristes contenant huit bombes de confection artisanale et d'autres objets, ont été détruites, à Ain Defla et Tipaza , lors d’opérations de ratissage ,a indiqué Jeudi, le MDN, dans un communiqué.

Selon la même source, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont intercepté, à Djanet et Bordj Badji Mokhtar, huit individus et saisi un camion, deux groupes électrogènes, un marteau piqueur et 150 sacs de mélange de pierres et d'or brut.

En outre, dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic, des Garde-côtes ont saisi, à Oran, 12 kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont arrêté, à Tlemcen et Batna, un narcotrafiquant et saisi 5,8 kilogrammes de la même substance ainsi que 490 comprimés psychotropes.

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie Nationale ont appréhendé, à Batna et Sétif, trois individus en leur possession trois fusils de chasse.

