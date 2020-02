Salon international de la secura : La DGSN participe Ã  la 3e Ã©dition

Le stand de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) à la 3e édition du Salon international de la Sûreté, de la Sécurité et du Feu et de l'Urgence en Afrique du Nord (SECURA), inauguré mardi au Palais des expositions, Pins maritimes (Alger), a enregistré une forte affluence.

Un communiqué de la DGSN a précisé que le stand réservé aux services de la direction de la Police judiciaire et de la direction de l'Ordre public, lors de cet événement de trois jours, a enregistré une forte affluence de visiteurs auxquels ont été donné des explications exhaustives par les cadres de la Sûreté nationale sur les missions des services de la Police en matière de préservation de la sécurité des citoyens et leurs biens. A cette occasion, les visiteurs ont eu à constater le niveau des équipements modernes et moyens mobilisés par les services de Police dans l'exercice de leurs missions sur le terrain, dans les domaines de la Police scientifique, la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, le maintien de l'ordre public et la prévention des accidents de la route ainsi que la protection de l'environnement, a ajouté la même source.