Renversement du bus Ã  Souk-Ahras : Le conducteur placÃ© en dÃ©tention provisoire

Le juge d’instruction près le tribunal de Souk-Ahras a ordonné de placer sous mandat de dépôt le conducteur du bus de transport de voyageurs assurant la ligne Souk-Ahras-Annaba qui s’est renversé en causant la mort de 8 personnes et des blessures à 28 autres, a-t-on appris mardi du commandant du groupement territorial de la Gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel, Sofiane Bouaita.

Cette même source a affirmé à l’APS que le conducteur du bus (D.M.S), âgé de 36 ans, a été arrêté dimanche suite au renversement, mardi dernier, du bus de transport de voyageurs qu’il conduisant au lieudit «Belahreche» dans la commune d’El Mechroha, pour «homicide involontaire, blessure involontaire, non diminution de la vitesse dans les virages et les pentes», notamment. Le wali de Souk Ahras, Lounes Bouzegza a décidé de retirer l’autorisation d’exploitation de la ligne au propriétaire, consécutivement à l’imprudence du conducteur et sa violation du code de la route sur une voie double qui a été à l’origine de ce tragique accident.