Tindouf : Mise en place dâ€™un dispositif sanitaire prÃ©ventif contre le coronavirus

Un dispositif sanitaire strict de prévention contre le coronavirus a été mis en place au niveau des points de transit de voyageurs dans la wilaya de Tindouf, a-t-on appris mercredi auprès de la direction de la Santé et de la Population de la wilaya. Des dispositions ont été ainsi prises pour prévenir la propagation de ce virus ayant fait son apparition dernièrement dans plusieurs pays, dont la mise en place de brigades de veille au niveau de l’aéroport commandant Farradj et du poste frontalier algéro-mauritanien chahid Mustapha Benboulaid, a précisé le DSP par intérim, Salem Azrara. Les services de santé ont également intensifié les campagnes de sensibilisation au niveau de l’aéroport et des structures de santé sur les risques de ce type de virus, ses symptômes et les voies de prévention de sa propagation, a-t-il ajouté.

Ces dispositions ont été prises dans le cadre des mesures décidées par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière à travers les différentes régions du pays pour prévenir des éventuels risques d’apparition de ce dangereux virus, a fait savoir la même source.