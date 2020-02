DÃ©cÃ¨s du moudjahid Tahar Belkadi

Le moudjahid Tahar Belkadi est décédé à l'âge de 90 ans, a-t-on appris mercredi auprès du ministère des Moudjahidine.

Né le 24 juillet 1930 à Tlemcen, Tahar Belkadi est un militant de la première heure. Il rejoint les rangs du Front de libération nationale (FLN) en 1955 en tant que membre permanent, avant de devenir membre fondateur du Conseil de la révolution dans la 8è zone de la wilaya V historique.

Le défunt est un symbole de la révolution au parcours militant jalonné de sacrifices pour l'indépendance de l'Algérie. En cette douloureuse épreuve, le ministre des Moudjahidine et des ayants droit, Tayeb Zitouni a présenté, à la famille et aux compagnons d'armes du défunt, ses "condoléances les plus attristées et ses profonds sentiments de solidarité et de compassion".

"Tahar Belkadi était de cette trempe d'hommes fidèles à la nation et à la patrie. Il a voué sa vie de militant et moudjahid à la lutte pour l'indépendance et à l'édification de l'Algérie indépendante", a-t-il souligné. (APS)