prÃ©s de 2000 camÃ©ras de surveillance saisies aux frontiÃ¨res Sud Est (MDN)

Deux casemates pour terroristes et deux bombes de confection artisanale ainsi que des substances servant dans la fabrication des explosifs, ont été détruites, lors d'une opération de recherche et de ratissage dans la localité de Tamardjajout aux monts des Babors, à Sétif selon un communiqué du MDN.

Selon la même source, un détachement combiné de l'ANP en coordination avec les services des Douanes a arrêté, à Aïn-Safra, wilaya de Nâama, 7 narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kif traité s’élevant à cinq quintaux et huit kilogrammes et cinq véhicules, tandis que des Gardes-frontières ont saisi 72 kilogrammes de la même substance à Tlemcen.

Par ailleurs, un détachement de l'ANP a saisi, à Tamanrasset, douze groupes électrogènes, six marteaux piqueurs et deux détecteurs de métaux, alors qu'un autre détachement a saisi, en coordination avec les services des Douanes à In Amenas, un véhicule tout-terrain chargé de 1980 caméras de surveillance et 200 téléphones portables.

Dans un autre contexte, des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie Nationale ont déjoué, à Oran et El-Kala, des tentatives d'émigration clandestine de vingt-neuf individus à bord d'embarcations de construction artisanale.

