Bordj Bou-ArrÃ‰ridj : Un tournoi Ã  la mÃ©moire dâ€™Ahmed GaÃ¯d Salah

Un tournoi à la mémoire du regretté général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale et chef d’État major de l’Armée nationale populaire, est organisé par le secteur de l’emploi et de la formation professionnelle de Bordj Bou-Arréridj. Il a pour cadre, le terrain de proximité de la maison de jeunes Khelifi-Tahar. Parmi les participants, figurent les structures de la CNAS, la CASNOS, la CNAC, la DFP, l’ANSEJ et de la CNR, auxquelles s’ajoutent les représentants de l’Office des établissements des jeunes et de la radio locale. La manifestation, dont la finale doit avoir lieu demain, vise à perpétuer les valeurs portées par le défunt général de corps d’armée. F. D.