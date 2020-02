MusÃ©e Central de lâ€™ArmÃ©e : Colloque sur les explosions nuclÃ©aires franÃ§aises

À l'occasion de la soixantième commémoration des explosions nucléaires françaises en Algérie, le Musée central de l'armée a organisé, hier, un colloque historique intitulé «Les explosions nucléaires françaises au Sahara algérien... Crime inoubliable».

L'ouverture de cet événement a été supervisée par le général-Major, Directeur de la Communication, de l'Information et de l'Orientation /EM.ANP, en présence d'officiers, de cadres de l'Armée nationale populaire et d'enseignants universitaires. Les travaux de ce colloque ont été entamés par la projection d'un film documentaire, suivie de l'intervention de professeurs universitaires et de cadres qui ont mis l'accent sur l'historique de l'événement, ainsi que son impact, en mettant en valeur les efforts consentis par l'ANP en matière de réhabilitation des sites des essais nucléaires.