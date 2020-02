Saisie dâ€™un coq Ã  El-Biar : DÃ©menti de la SÃ»retÃ© de wilaya dâ€™Alger

La vidéo relayée sur des réseaux sociaux au sujet de la saisie d’un coq appartenant à un citoyen à El-Biar (Alger), par la police, pour nuisance au voisinage, est «sans fondement», ont indiqué hier les services de la sûreté d’Alger, dans un communiqué.

«Au sujet de la vidéo relayée par des réseaux sociaux faisant état de la saisie, par les éléments de la 3e sûreté urbaine d’El-Biar, relevant de la sûreté de wilaya d’Alger, d’un coq appartenant à un citoyen pour nuisance au voisinage, la cellule de l’information et des relations publiques de la sûreté d’Alger précise que cette affaire remonte à des années, et exactement au mois de mars 2017, suite au signalement par un citoyen d’un coq élevé au domicile d’un voisin causant un grand bruit et nuisance», précise le communiqué. «Toute la surenchère véhiculée par cette vidéo est sans fondement, étant donné que les services de la sûreté n’ont nullement investi le domicile du citoyen, objet de la plainte, ni procédé à la saisie d’un quelconque volatile», indique la même source.

Les investigations ont révélé que «c’est l’un des voisins du propriétaire du coq qui a filmé et diffusé la vidéo, et ses propos étant mensongers, les procédures juridiques adéquates ont été prises dans ce sens».