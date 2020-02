Revue E-Chorta : Le professionnalisme de la police mis en exergue

La mobilisation des services de police durant toute l’année 2019, marquée par des défis sécuritaires complexes, et la gestion pacifique des marches populaires ont été abordées par la revue de la DGSN. « Les services de police ont fait preuve de professionnalisme, de sagesse et de respect des lois de la République et des droits de l’homme, ce qui a permis de traverser la crise et aller vers la paix et la sécurité», a indiqué la revue E-Chorta dans son dernier numéro.

Dans son éditorial, l’auteur est revenu sur les étapes importantes de l’année dernière, notamment la victoire de l’équipe nationale, mais également sur des moments difficiles, mettant en exergue l’importance du dialogue pour résoudre la crise qu’a traversée le pays ainsi que la protection des personnes et des biens et la préservation de la stabilité du pays. La gestion pacifique et avec sagesse de la crise a permis l’organisation de l’élection présidentielle historique, a poursuivi l’éditorialiste, garantissant les intérêts suprêmes du pays et la stabilité sociale pour la construction d’une nouvelle République à la hauteur des aspirations de la société.

L’éditorial a rendu hommage au Haut Commandement de l’ANP qui a accompagné toutes les étapes du dialogue. A cette occasion, un vibrant hommage a été rendu au défunt général de corps d’Armée Ahmed Gaid Salah pour son engagement dans la conduite du pays vers la stabilité.

Neila B.