Affaire de complot contre lâ€™autoritÃ© de lâ€™Ã©tat et de lâ€™ArmÃ©e : 20 ans de prison requis contre les accusÃ©s

Des peines de 20 ans de prison ferme ont été requises, hier, par le procureur général près la Cour d'appel militaire de Blida dans le procès en appel à l'encontre des accusés dans l'affaire de complot contre l'autorité de l'Etat et de l'Armée, a déclaré à l'APS un avocat de la défense, Farouk Ksentini. La matinée de la 2e et dernière journée de ce procès a vu la présentation du réquisitoire du procureur général, qui a requis des peines de 20 ans de prison ferme à l’encontre de chacun des quatre accusés, à savoir Saïd Bouteflika, Mohamed Mediène, Athmane Tartag et Louisa Hanoune, a indiqué Me Ksentini. L'après-midi est consacré aux plaidoiries du collectif de défense des accusés, a-t-il dit, rappelant que la séance de la matinée a vu la présentation des plaidoiries de la défense de l’accusée Louisa Hanoune. A noter que tous les accusés ont comparu à l’audience de la matinée, à l’exception d’Athmane Tartag, a souligné maître Farouk Ksentini, prévoyant la prononciation du jugement définitif dans cette affaire, dans la soirée d’hier.