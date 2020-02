Conseil de la nation: Reprise des travaux samedi en sÃ©ances plÃ©niÃ¨res consacrÃ©es au dÃ©bat du Plan d'action du gouvernement

Le bureau du Conseil de la nation a décidé lors d'une réunion élargie aux présidents des groupes parlementaires, lundi à Alger, de poursuivre les séances plénières samedi 15 février pour la présentation et le débat du Plan d'action du gouvernement, indique un communiqué du Conseil.

Présidée par le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, la réunion a permis d'arrêter le calendrier des séances plénières consacrées à la présentation et au débat du Plan d'action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme du Président de la République, ajoute le communiqué.

Ainsi, il a été décidé de la poursuite des plénières les 15 et 16 février pour la présentation et le débat du Plan d'action du gouvernement, l'écoute des interventions des présidents des groupes parlementaires (dimanche) et des réponses du Premier ministre aux interventions des sénateurs, et à la lecture et l'adoption de la motion sur le plan d'action du gouvernement, conclut le document. (APS)