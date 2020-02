Tribunal de Sidi Mâ€™Hamed : Le parquet requiert la relaxe pour 18 manifestants

Le parquet près le tribunal de Sidi M’Hamed a requis hier la relaxe «et l’application de la loi» pour 19 manifestants non détenus, arrêtés lors de la marche du vendredi 17 Janvier dans la capitale et poursuivis pour attroupement non autorisé et un autre pour port du drapeau amazigh, a-t-on appris auprès du collectif de défense. Le verdict sera rendu le 23 février.

N. B.