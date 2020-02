MÃ©dÃ©a et Khenchela : Deux Ã©lÃ©ments de soutien aux groupes terroristes apprÃ©hendÃ©s

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été appréhendés vendredi à Médéa et Khenchela, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, des détachements de l'ANP ont appréhendé deux éléments de soutien aux groupes terroristes à Médéa/1re RM et Khenchela/5e RM, tandis que d'autres détachements de l'ANP ont découvert et détruit cinq casemates pour terroristes, à Ain Defla/1re RM et Skikda /5e RM, et trois bombes de confection artisanale à Djelfa/1re RM et Tiaret/2e RM», précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP, «ont arrêté, à Oran, Tlemcen et Aïn Sefra/2e RM et Béchar/3e RM, sept narcotrafiquants, et saisi une grande quantité de kif traité estimée à 776 kg et 807g, 5.588 comprimés psychotropes, deux véhicules et deux téléphones portables».

Par ailleurs, des détachements de l'ANP «ont arrêté, lors d'opérations distinctes menées à Bordj Badji Mokhtar et In M'guel/6e RM, douze personnes et saisi 43 groupes électrogènes et 32 marteaux piqueurs».

D'autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté à Ghardaïa, El-Oued et Touggourt/4e RM, trois individus et saisi un véhicule touristique et 5.174 unités de différentes boissons». Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale, «ont arrêté à Tlemcen/2e RM, Batna, El Eulma, Guelma et Bordj Bou Arreridj/5e RM, six individus et saisi quatre fusils de chasse, trois véhicules, 3 jumelles, et une quantité de munition, tandis que des tentatives de contrebande de 9.257 litres de carburant ont été déjouées à Souk-Ahras, Tébessa et El Tarf/5e RM, alors que 21 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Oran, Tlemcen, Tiaret, Biskra et Tindouf», conclut le communiqué.