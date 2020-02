Cinq casemates dÃ©truites par l'ANP Ã  Ain Defla et Skikda (MDN)

Cinq casemates pour terroristes ont été localisées et détruites à Ain Defla et Skikda , a indiqué Samedi, le MDN dans un communiqué .

En effet, dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, des détachements de l'ANP ont appréhendé, le 7 Février deux éléments de soutien aux groupes terroristes à Médéa et Khenchela. Selon la même source ,trois bombes de confection artisanale à Djelfa et Tiaret .

NB/ Rédaction Web