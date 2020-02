M. Zitouni se recueille en compagnie de la dÃ©lÃ©gation tunisienne Ã  la mÃ©moire des martyrs de Sakiet Sidi Youcef

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni s’est recueilli samedi en compagnie de personnalités officielles tunisiennes dont le ministre des affaires locales et de l’environnement, Mokhtar Hammami à la mémoire des martyrs des évènements de la localité tunisienne Sakiet Sidi Youcef à l’occasion du 62e anniversaire de ces massacres sanglants perpétrés par les forces françaises le 8 février 1958.

Les hymnes nationaux des deux pays ont été entonnés et les deux ministres algérien et tunisien accompagnés des autorités locales des wilayas de Souk Ahras (Algerie) et du Kef (Tunisie) ont déposé une gerbe de fleurs sur la stèle commémorative et ont lu la Fatiha du saint coran à la mémoire des chouhada de ces évènements.

Les deux délégations se sont ensuite rendues à la maison d’hôtes de la commune de Sakiet Sidi Youcef.

Auparavant, Tayeb Zitouni a indiqué, dans une brève déclaration au siège de la commune de Sakiet Sidi Youcef, que les deux peuples algérien et tunisien sont aujourd’hui invités à opérer des révolutions dans la science et la révolution pour lever le défi et consolider les rapports de solidarité etéconomiques entre les deux pays".(APS)