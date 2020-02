BÃ©jaÃ¯a : Le directeur du centre de la formation professionnelle dâ€™Aokas suspendu de ses fonctions

Le directeur du centre de la formation professionnelle d'aoukas à Béjaia, a été suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire ,par la ministre de la formation et l’enseignement professionnels .

Selon le responsable de la communication auprés le ministère , cette décision a été prise à cause de «la mauvaise gestion et le retard dans les salaires des fonctionnaires et les enseignants formateurs ».

Neila B/ Rédaction Web