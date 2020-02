Gendarmerie nationale : De nouvelles structures Ã  Annaba

Les structures de la Gendarmerie nationale se sont renforcées à l’échelle de la wilaya d’Annaba à la faveur de la mise en service de nouvelles réalisations ayant permis d’élever le taux de couverture sécuritaire.

Les nouvelles réalisations concernent un centre de la gendarmerie nationale à la cité Caroubier au chef lieu de wilaya avec pour mission de garantir la sécurité au niveau du littoral et des plages, deux brigades territoriales à Berka Zerga (El Bouni) et à El Kalitoussa (Berrahal), une section d’intervention rapide à Berka Zerga et une brigade aérienne basée à l’aéroport Rabah-Bitat.

Le bilan 2019 de la gendarmerie fait état de 304 patrouilles, 98 campagnes de sensibilisation et 14 enquêtes dans le cadre de la protection de l’environnement qu’assure une cellule régionale implantée au niveau du groupement territorial d’Annaba et qui intervient dans quinze wilaya de l’Est.

Elle a constaté 764 agressions contre l’environnement, mentionne le bilan annuel qui signale la saisie de plus 102 kg de kif traité et 7,25 kg de cocaïne ainsi que 406 comprimés de psychotropes avec l’arrestation de 232 personnes impliquées dans 196 affaires. Il y a aussi la saisie d’un fusil de chasse, de cinq fusils arpons et des munitions de chasse ainsi que d’autres armes prohibées. Concernant la circulation routière, la gendarmerie est intervenue dans 56 accidents ayant entrainé la mort de 29 personnes. Ce chiffre est en baisse par rapport à l’année 2018 où il a été dénombré 37 décès dans 77 accidents. En ce qui concerne la lutte contre la délinquance juvénile et la protection des mineurs, la brigade spécialisée de la gendarmerie nationale a secouru une vingtaine d’adolescents qui ont été placées dans des structures appropriées.

