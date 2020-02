Tribunal criminel de Ouargla : 15 ans de prison ferme pour adhÃ©sion Ã  un groupe terroriste

Des peines de 15 ans de prison ferme, avec saisie de véhicule, ont été prononcées hier par le tribunal criminel de Ouargla à l’encontre des dénommés A.Ab (28 ans) et A.Agh (34 ans), pour adhésion à un groupe terroriste. L’affaire remonte, selon l’arrêt de renvoi, au mois de mai 2017 suite à l’interception à Mansoura (wilaya de Ghardaia) par un détachement de la Gendarmerie nationale d’un véhicule à bord duquel se trouvait un individu répondant aux initiales de S.Z en possession de faux papiers d’identité.

Les investigations ont permis d’identifier le mis en cause et ses deux accompagnateurs, cités plus haut, et de découvrir leur appartenance à un groupe terroriste qui activait dans la région de Tizi-Ouzou.

D’après leurs aveux, A.Ab et A.Agh assuraient, moyennant des sommes en devises, le transport de blessés et de malades de leur bastion à Tizi-Ouzou vers la région de Tamanrasset pour leur repos, tout comme ils étaient chargés du transport de fonds entre des groupes terroristes. Le représentant du ministère public a requis dans cette affaire une peine de 20 ans de prison ferme à leur encontre.