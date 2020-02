BEJAIA : Saisie de viande avariÃ© par les gendarmes

Les éléments de la brigade de gendarmerie nationale d’Oued Ghir, relevant du groupement de Bejaia, ont intercepté lors d’un contrôle routier sur la RN 26 un camion, conduit par M. F. âgé de 26 ans, transportant une quantité de plus de 500 kg de viande de poulet et 20 kg de foie de volaille destinées à la consommation. Après l’analyse de la marchandise par les vétérinaires du bureau d’hygiène de la commune d’Oued Ghir et de la direction de l’agriculture, en présence des contrôleurs des services du commerce, les résultats ont démontré que la viande était impropre à la consommation.

Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie d’Oued Ghir après autorisation du tribunal de Bejaia.

Par ailleurs et suite aux informations parvenues à la brigade de gendarmerie sur les activités illicites d’un transporteur de boisson alcoolisées, la brigade de la sécurité routière de la gendarmerie nationale de Tazmalt a mis en place un point de contrôle sur la RN 26, reliant les wilayas de Bejaia et Bouira, et intercepté le camion, conduit par B. M. âgé de 57 ans originaire de Biskra à son bord 9.726 bouteilles d’alcool de différentes marques dissimilées sous du fumier et des planches en bois. Après information du tribunal d’Akbou, la marchandise a été saisie et remise aux services des domaines. Une enquête a été ouverte contre l’auteur de l’infraction.

M. Laouer