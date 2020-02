Palais de la culture Moufdi-Zakaria : Exposition sur la Â«RÃ©volution de VeloursÂ» en TchÃ©coslovaquie

Une exposition de photographies revisitant des moments phare de l'histoire de la Tchécoslovaquie, marqués par la «Révolution de Velours» de 1989 contre le régime communiste, a été inaugurée, mardi à Alger. Accueillie à la galerie Baya du palais de la Culture Moufdi-Zakaria, l'exposition intitulée «30 ans de la Révolution de velours», regroupe une trentaine de clichés en noir et blanc de grands photographes tchèques, à l'image de Dana Kyndrova et Jiri Suk. Elles donnent à voir des scènes de manifestations contre l'hégémonie et la dictature du régime du Parti communiste tchécoslovaque et qui devaient précipiter sa chute en 1989, ainsi que le retrait des troupes soviétiques stationnées du pays.

D'autres clichés emblématiques immortalisent la manifestation des étudiants organisée à la mémoire de Jan Opletal, étudiant antinazi tué à Prague en 1939, et qui se transforme en révolte contre le régime communiste. Un autre cliché montre une manifestation à Prague commémorant le 21e anniversaire de la mort de Jan Palach, désormais symbole de la résistance en Tchéquie, qui s'était immolé par le feu en 1969 en signe de protestation contre le régime communiste et à l'occupation soviétique. Des manifestants brûlant des symboles communistes (portrait du président Klementi Gottwald) ou encore des officiers soviétiques quittant le pays font partie de cette collection dédiée à la «Révolution de Velours».

Présente à l’inauguration, l’ambassadeure de la République tchèque en Algérie, Lenka Pokorna, a affirmé que ces photos, déjà exposées en Tunisie, marquent le 30e anniversaire de la «Révolution de Velours», une «étape importante et décisive» dans l'histoire de la Tchécoslovaquie, marquant la fin de vingt ans d'occupation soviétique de ce pays et la naissance de deux États distincts : la République tchèque et la Slovaquie. L'exposition est visible jusqu'au 22 février, au palais de la Culture.