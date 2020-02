Tourisme : Promotion de la destination AlgÃ©rie

Quatre ateliers de travail ont été organisés avec les acteurs du secteur du tourisme dans le cadre de la première mission de l'expert international en marketing touristique et développement économique, David Ward-Perkins, qui a pour objectif de mettre en place une stratégie de marketing et de promotion de la destination touristique «Algérie», a indiqué un communiqué du ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du travail familial.

Ces ateliers ont porté sur les principaux axes sur lesquels repose la stratégie de marketing touristique, dans le cadre d'une vision "prospective" basée sur la réalisation des objectifs de développement global, indique-t-on de même source.

Tenue du 27 au 31 janvier dernier, cette mission a porté sur l'élaboration du projet de "mise en place d'une stratégie de marketing et de promotion de la destination touristique «Algérie», dans le cadre de l'exécution du programme de coopération entre le ministère, l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour la mise en œuvre du plan national d'orientation du tourisme dans son volet relatif à la promotion de la destination touristique «Algérie».

Ont participé à ces ateliers, des cadres du ministère du Tourisme, d'autres secteurs ministériels, des opérateurs économiques, des partenaires sociaux, des journalistes, des enseignants et des chercheurs, selon la même source.

En tant que secteur vital de prestations, le ministère affirme accorder une grande importance à ce projet pour réaliser une stratégie de marketing et de promotion de la destination touristique algérienne par excellence.