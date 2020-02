Destruction de deux casemates pour terroristes et six bombes artisanales Ã  Djelfa et TÃ©bessa (MDN)

Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) ont découvert et détruit mardi deux casemates pour terroristes et six bombes de confection artisanale suite à des opérations de fouille et de ratissage menées distinctement à Djelfa et à Tébessa,a indiqué le MDN dans un communiqué.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, le MDN a fait savoir que "des Garde-frontières ont appréhendé à Tébessa, un narcotrafiquant en possession de 4652 comprimés psychotropes.

Selon la même source, des Garde-côtes ont mis en échec à Mostaganem, deux tentatives d'émigration clandestine de 18 « harragas » à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 23 migrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen.

