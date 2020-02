La BDL primÃ©e pour sa transformation digitale

La Banque de développement local a été doublement primée, lors de la cérémonie des «Awards Transformers 2020», organisée le 31 Janvier à Marrakech-Maroc, a indiqué Mardi un communiqué de cette banque .

La distinction remise par le cabinet d’étude et de consulting installé à Londres- TrustedAdvisor , consiste en le prix de « Transformation-Intégration des Fintechs » et du prix « solutions et parcours client ».

lors de cette cérémonie, 13 banques arabes ont été honorées, pour leur ambitions et leurs efforts dans le domaine de la numérotation et la digitalisation dans le but est de fournir des services numériques et modernes à leurs clients, à l’instar de AMEN Bank (Tunisie), Audi Bank (Egypte) , La Banque du Crédit Agricole ( Maroc), la Banque Islamique (Bahreïn) et la Banque Commerciale (Dubaï) .

Les deux trophées ont été remportés après six mois d’entretiens et d'ateliers entre les cadres de la banque de développement local et les responsables de cette manifestation, avec un focus sur la stratégie digitale adoptée par la banque ainsi que les mécanismes utilisés à l’effet de réaliser la transformation digital au sein de la Banque et d’offrir des services plus modernes à ses clients.

« La Banque de développement local, le seul représentant de l'Algérie lors de cette cérémonie, a été primée pour son service« My BDL », une application numérique fournie par la banque à ses clients depuis l'année 2014, leur permettant de suivre toutes leurs opérations bancaires via Internet », a précisé la même source .

La Banque de développement local lancera dans les prochains jours une nouvelle version de son application digitale, afin que ses clients puissent effectuer un certain nombre d'opérations bancaires à distance via leur smartphone, a annoncé la BDL dans ce communiqué.

Rédaction Web