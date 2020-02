Corruption dans la filiÃ¨re montage automobile : Audition dans le fond dans lâ€™affaire SOVAC

Le juge d’instruction prés la 12e Chambre du tribunal de Sidi M’Hamed a entamé l’instruction dans le fond dans l’affaire de SOVAC, a-t-on appris de sources judicaires. Le PDG de Sovac, Mourad Eulmi, a été auditionné, hier, dans le cadre de l’enquête sur la corruption dans la filière automobile. Mourad Eulmi a été placé, le 16 juin dernier, en détention provisoire ainsi qu’un directeur central au niveau du Crédit populaire algérien (CPA), de l'ancien PDG de la même banque et trois cadres du ministère de l’Industrie et des Mines. Dix-sept personnes sont poursuivies dans cette affaire pour des faits à caractère pénal. Selon le parquet près le tribunal de Sidi M’Hamed, 15 ont été mis en accusation, dont le PDG du groupe Sovac et deux de ses frères, 12 cadres et fonctionnaires, dont 7 du ministère de l’Industrie et des Mines ainsi que 5 cadres relevant de la banque CPA. Ils sont poursuivis, notamment pour «blanchiment d'argent, transfert de biens obtenus par des faits de corruption à l'effet d'en dissimuler la source illicite dans le cadre d'un groupe criminel».

Ces crimes portent également sur «l’infraction à la législation et à la réglementation relatives aux mouvements de capitaux de et vers l'étranger, abus de fonction volontaire à l'effet d'accorder d'indus privilèges en violation des lois et réglementations, outre la conclusion de contrats en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour attribution d'avantages injustifiés à autrui ». Dans cette affaire, un ancien Premier ministre et deux anciens ministres de l’Industrie sont mis en cause.

Neila Benrahal