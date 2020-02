Justice : Samir Benlarbi acquittÃ©

La chambre correctionnelle près le tribunal de Bir Mourad Raïs a rendu, hier, son verdict dans l’affaire de Samir Benlarbi. «Il a été acquitté», a affirmé Me Abdelghani Badi, membre du collectif de défense. Samir Belarbi a quitté la prison d’El Harrach vers 15h 30 mn. Lors de l’audience du 27 janvier dernier, le parquet avait requis une peine de 3 ans de prison ferme assortie d’une amende de 50.000 DA. Pour rappel, Samir Benlarbi a été arrêté et présenté devant le tribunal de Bir Mourad Raïs. Le juge d’instruction a décidé sa mise en détention provisoire, le 17 septembre dernier, pour «atteinte à l’intégrité territoriale et de diffusion ou détention de publication portant atteinte à l’intérêt national».

Neila B.