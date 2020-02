Deux bombes artisanales dÃ©truites et 11 "harragas" interpellÃ©s (MDN)

Deux bombes de confection artisanale , ont été détruites, à Tipaza Sidi-Bel-Abbès, a indiqué Lundi, le MDN , dans un communiqué .Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP ont arrêté, lors d'opérations distinctes menées à In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, 10 individus et saisi trois groupes électrogènes, deux marteaux piqueurs, ainsi que deux véhicules tout-terrain et douze 12 sacs de mélange de pierres et d'or brut.

Dans un autre contexte, des éléments de la Gendarmerie Nationale ont appréhendé, à Rélizane ,deux narcotrafiquants en possession de 8,6 kilogrammes de kif traité, alors que trois drones et quatre fusils de chasse ont été saisis à Tiaret et Tlemcen.

Par ailleurs, des Garde-côtes ont mis en échec à Ain Témouchent, une tentative d'émigration clandestine de onze individus à bord d'une embarcation de construction artisanale, alors que neuf migrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et El-Taref, a ajouté le communiqué.

Rédaction Web