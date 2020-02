Grande mosquÃ©e de Paris : Le Conseil supÃ©rieur des Sciences et de la Culture installÃ©

Le Conseil supérieur des Sciences et de la Culture (CSSC) de la Grande Mosquée de Paris a été installé, indique samedi un communiqué du Conseil.

Le recteur de la Grande mosquée de Paris, Chems-eddine Hafiz, a procédé à l'installation de ce Conseil et désigné le professeur Ahmed Djebbar président du CSSC, en le chargeant de constituer une équipe de compétences reconnues autour de lui pour mener à bien les actions dont ils auront la charge.

Ce Conseil a notamment pour mission de «faire connaitre les apports de la civilisation islamique dans les domaines scientifiques et culturels, le vécu des sociétés musulmanes contemporaines, et les relations entre l'espace musulman et les autres espaces confessionnels ou culturels», précise la même source, ajoutant que «cela pourra se concrétiser dans un premier temps par un cycle mensuel de conférences à la Mosquée de Paris +Les Mercredis du Savoir+».

«La mise en place d'une formation complémentaire en direction des différents agents du culte musulman qui officient en France est également au programme du CSSC et portera sur le contenu du patrimoine culturel et scientifique de la civilisation islamique et son rôle dans le dialogue interculturel et inter-religieux», conclut le communiqué.