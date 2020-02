Bechar : Portes ouvertes sur la Garde rÃ©publicaine

Les missions et les modalités d’enrôlement au sein de la Garde Républicaine sont au centre des "Portes Ouvertes" sur ce corps d’arme, dont le coup d’envoi a été donné dimanche au Centre d’Information territorial de la 3ème Région militaire à Bechar.

Ouverte par le colonel Ramdane Omar, directeur régional de la communication, de l’information et de l’orientation de la 3ème RM, en présence des autorités de la wilaya, cette manifestation vise à permettre aux citoyens de prendre connaissance des différentes unités de la Garde Républicaine, afin de se familiariser avec ses différentes missions et spécialités.

Elle a pour but aussi de mettre en exergue l’image honorable de l’armée nationale populaire (ANP), en mettant en avant les réalisations accomplies dans le cadre du développement et de la modernisation de ce corps d’arme et la consolidation des liens ANP-Nation, a indiqué un communiqué de presse de la Garde Républicaine.

Des stands dédiés aux différentes spécialités de la Garde Républicaine, à savoir la musique militaire, l’équitation, la protection des institutions souveraines de l’Etat, en plus d’expositions de documents -photographiques sur les différentes phases historiques de ce corps d’arme et de projections de films-documentaires mettant en reliefs les missions et les activités de la Garde Républicaine, sont mis en place pour les visiteurs à l’occasion de ces ‘"Portes Ouvertes". (APS)