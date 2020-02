Six morts dans 8 accidents de la circulation en 24h (PC)

La route continue à faire des victimes. Six personnes ont trouvé la mort dans huit accidents de la circulation, a indiqué Dimanche, la DGPC, dans un communiqué. Par ailleurs, les éléments de la protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à huit personnes incommodées par le monoxyde de carbone Co émanant des appareils de chauffage et chauffes bains dans leurs domicile au niveau des wilayas de Naama et Relizane . Les victimes ont été prises en charge sur les lieux puis évacuées dans un état satisfaisant vers les hôpitaux.

Durant la période du1 au 2 Février, les unités de la protection civile ont enregistré 2953 interventions, dans les différents types d’interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité.

