Installation du wali de Tlemcen : M. Beldjoud exhorte à de nouvelles méthodes de gestion

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a exhorté jeudi à Tlemcen sur la nécessité d’adopter de nouvelles méthodes de gestion pour répondre rapidement aux attentes des citoyens.

Présidant la cérémonie d’installation du nouveau wali de Tlemcen Mermouri Amoumene en remplacement d’Ali Benyaiche, le ministre a souligné, dans une brève allocution, qu’ «il est demandé aux nouveaux chefs de l’exécutif d’adopter de nouvelles méthode de travail en coordination avec tous les acteurs, notamment les élus et la société civile, afin de répondre dans les plus brefs délais aux préoccupations des citoyens dans l’optique d’améliorer leurs conditions de vie et relancer le développement local».

M. Beldjoud a ajouté, à ce titre, que Tlemcen est une ville importante et occupe une position stratégique, d’où la nécessité de relever les défis contenus dans la feuille de route du programme du Président de la République, Abdelmadjid Tebounne. «Notre pays vit dans la sécurité et la stabilité grâce aux efforts consentis par l’Armée populaire nationale et les corps de sécurité, a-t-il souligné, avant de préciser que «toutes les conditions sont réunies pour accomplir notre mission convenablement». Le ministre qui a présidé la cérémonie d’installation du nouveau wali, au niveau du siège de l’APW, en présence des autorités locales et les représentants de la société civile, a appelé tous les responsables, les élus et la société civile d’accompagner efficacement le nouveau wali dans sa nouvelle mission.