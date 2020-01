Adrar : Mesures opérationnelles pour développer l’élevage camelin

Une batterie de mesures opérationnelles a été prise par les pouvoirs publics pour promouvoir l’élevage camelin à travers le pays, a indiqué, jeudi à Adrar, le président du Conseil interprofessionnel de la filière cameline.

«Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a pris une série de mesures opérationnelles pour accompagner et promouvoir cette filière, dont la wilaya d’Adrar est l’un des pôles», a assuré Abdelkader Touissat, lors d’une rencontre de concertation ayant regroupé, au siège de la direction des services agricoles, les professionnels de la filière, des chameliers, des représentants d’associations et d’organismes partenaires.

Pour préserver cette activité, le ministère a lancé un large recensement des effectifs camelins, à travers des actions numérisées, en vue de permettre de répondre aux attentes des éleveurs et des chameliers, et du secteur en général, a-t-il fait savoir.

Selon l’intervenant, le Conseil interprofessionnel de la filière cameline s’emploie, sur instructions du ministère, et avec le concours de divers organismes en rapport avec la filière, la direction des services agricoles (DSA), l’inspection vétérinaire et l’office interprofessionnel des céréales (OAIC), à actualiser et assainir le fichier des chameliers, selon un plan d’action sur le terrain, pour élaborer une carte électronique délimitant les aires de pacage et contrecarrer les faux éleveurs tendant à tirer profit du soutien destiné à cette activité.