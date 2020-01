Lutte contre la corruption : Deux employés d’AT de souk ahras en détention provisoire

Le juge d’instruction près le tribunal de Souk Ahras a ordonné de placer deux employés de la direction opérationnelle d’Algérie Télécom de la wilaya en détention provisoire et 11 autres sous contrôle judiciaire, a-t-on appris jeudi dernier du chargé de la communication de la sûreté de wilaya, le commissaire de police, Mohamed Karim Merdaci.

«Agissant sur la base d’informations faisant état d’un manque dans la quantité de câbles en cuivre entreposés dans la réserve de wilaya de cette direction opérationnelle, tandis que les bons de livraison indiquent leur présence, les éléments de la brigade économique et financière du service de la police judiciaire ont ouvert une enquête qui a permis d’identifier un groupe d’employés activant avec la complicité de chefs de service de cette même société enfreignant les lois et la réglementation en couvrant ce manque et en falsifiant des documents officiels», a précisé la même source.

Le montant du préjudice enregistré s’élève à 20 millions de DA, a ajouté le chargé de communication de la sûreté de wilaya, soulignant qu’un dossier pénal a été constitué à l’encontre des 13 employés suspectés pour «fraude dans l’accomplissement des comptes», «faux et usage de faux sur documents administratifs», «abus de fonction» et «entrave à une enquête sur des faits de corruption et détournement de deniers publics».

Les prévenus ont été préalablement présentés devant le procureur de la République qui les a renvoyés devant le juge d’instruction, qui a ordonné de placer deux d’entre eux en détention provisoire et les 11 autres sous contrôle judiciaire.